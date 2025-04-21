Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
814,16
Економія при броні: -114,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
847,21
Економія при броні: -133,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
812,30
Економія при броні: -87,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,40
Економія при броні: -48,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
245,62
Економія при броні: -4,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
775,30
Економія при броні: -50,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
808,60
Економія при броні: -84,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
808,16
Економія при броні: -108,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
841,54
Економія при броні: -69,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
812,30
Економія при броні: -87,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс