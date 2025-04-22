Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
812,31
Економія при броні: -24,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
547,89
Економія при броні: -79,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
847,72
Економія при броні: -51,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
541,69
Економія при броні: -84,65 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
277,82
Економія при броні: -30,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
854,13
Економія при броні: -58,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн