Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
575,50
Економія при броні: -38,59 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,40
Економія при броні: -65,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
806,47
Економія при броні: -122,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,40
Економія при броні: -65,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
856,71
Економія при броні: -167,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
852,51
Економія при броні: -168,86 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
819,97
Економія при броні: -135,39 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
804,85
Економія при броні: -120,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
533,39
Економія при броні: -34,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
854,05
Економія при броні: -137,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
799,30
Економія при броні: -89,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
799,76
Економія при броні: -90,14 грн