Київ (адресу не вказано)
Доступно в 642 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
775,30
Економія при броні: -40,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
775,30
Економія при броні: -40,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
841,36
Економія при броні: -127,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
959,80
Економія при броні: -145,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
272,32
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
813,86
Економія при броні: -97,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
517,13
Економія при броні: -26,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
841,38
Економія при броні: -100,27 грн