Київ
Інші анксіолітики
N05B X03
Етифоксин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05B
АНКСІОЛІТИКИ
N05B X
Інші анксіолітики
N05B X03
Етифоксин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Стрезам®
Капсули 50 мг №60
Біокодекс
від
617,76
грн
в 642 аптеках
Знайти в аптеках
Нордіксин®
Капсули 50 мг блістер №60
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
422,92
грн
в 508 аптеках
Знайти в аптеках
Пакування
блістер
Виробник
Біокодекс
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню