Київ
Інші анксіолітики
N05B X03

Етифоксин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05BАНКСІОЛІТИКИ
N05B XІнші анксіолітики
N05B X03Етифоксин
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Стрезам®
Стрезам®
Капсули 50 мг №60
Біокодекс
від 617,76 грн
в 642 аптеках
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Нордіксин®
Нордіксин®
Капсули 50 мг блістер №60
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 422,92 грн
в 508 аптеках
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