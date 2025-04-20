Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,15
Економія при броні: -105,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
741,00
Економія при броні: -71,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
834,64
Економія при броні: -41,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
699,04
Економія при броні: -30,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
819,38
Економія при броні: -23,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
278,37
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
250,64
Економія при броні: -10,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
522,81
Економія при броні: -56,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
545,82
Економія при броні: -79,98 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70
Економія при броні: -73,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
823,12
Економія при броні: -124,06 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
741,00
Економія при броні: -77,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
825,95
Економія при броні: -157,72 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
494,25
Економія при броні: -47,62 грн