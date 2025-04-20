Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
277,58
Економія при броні: -30,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
753,00
Економія при броні: -80,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
753,00
Економія при броні: -73,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
808,60
Економія при броні: -102,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
808,60
Економія при броні: -102,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
801,71
Економія при броні: -131,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
799,68
Економія при броні: -95,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
835,89
Економія при броні: -94,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
753,00
Економія при броні: -73,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс