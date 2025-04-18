Харків (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
800,55
Економія при броні: -115,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
803,41
Економія при броні: -84,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
775,30
Економія при броні: -40,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70
Економія при броні: -38,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
539,34
Економія при броні: -49,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
837,94
Економія при броні: -83,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
805,85
Економія при броні: -83,02 грн