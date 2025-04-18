Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
860,67
Економія при броні: -64,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,21
Економія при броні: -27,95 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
808,60
Економія при броні: -100,30 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
834,52
Економія при броні: -38,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
534,92
Економія при броні: -76,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,40
Економія при броні: -65,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
810,76
Економія при броні: -125,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
845,08
Економія при броні: -45,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
814,47
Економія при броні: -91,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
839,44
Економія при броні: -109,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
775,30
Економія при броні: -67,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
797,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
574,99
Економія при броні: -93,31 грн