Афлазин® (Aflazin®)
Афлазин інструкція із застосування
Склад
Сухий екстракт гібіскуса - 200 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Патентований екстракт гібіскусу, що зумовлює фармакологічні властивості препарату, є джерелом органічних кислот (лимонна, оксибурштинова, пірокатехінова, гібіскова), вітамінів, полісахаридів, біофлавоноїдів, які зумовлюють бактеріостатичний ефект препарату Афлазин щодо більшості збудників інфекцій сечовивідних шляхів (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Enterobacter spp., Candida spp.). Має протизапальні, протинабрякові властивості, проявляє антиадгезивний ефект, що унеможливлює адгезію (прилипання) мікроорганізмів до стінок сечовивідних шляхів, їх розвиток та розмноження. Запобігає розвитку дизуричних явищ.
Фармакокінетика. Не вивчалася.
Показання Афлазин
у складі комплексної терапії при гострих та хронічних інфекціях сечового міхура (цистит) і нирок (пієлонефрит), при асимптоматичній бактеріурії, у тому числі у вагітних.
Хронічні неінфекційні захворювання нирок (гломерулонефрит, інтерстиціальний нефрит), профілактика інфекцій сечовивідних шляхів, у тому числі після інструментальних втручань (ендоскопічні, рентгенологічні та гінекологічні дослідження).
Профілактика утворення сечових каменів, у тому числі після їх видалення.
Застосування Афлазин
дорослим і дітям віком від 12 років застосовувати по 1 капсулі 2 рази на добу незалежно від прийому їжі. Дітям віком від 6 до 12 років — по 1 капсулі 1 раз на добу. Тривалість застосування встановлюється лікарем індивідуально залежно від тяжкості захворювання. Рекомендована тривалість застосування при гострих запаленнях сечовивідних шляхів та загостренні хронічних захворювань становить 4–6 тиж. Із профілактичною метою рекомендований курс застосування становить 2–4 тиж.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів препарату.
Побічна дія
можливі алергічні реакції на компоненти препарату.
Особливості застосування
оскільки препарат містить лактозу, його не слід застосовувати пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактози або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції.
Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Застосування препарату у І триместр вагітності можливе тільки за призначенням лікаря. Застосування препарату у період вагітності починаючи з ІІ триместру, а також у період годування грудьми не потребує додаткової консультації лікаря.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Не впливає.
Діти. Препарат можна застосовувати дітям віком від 6 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
клінічно значуща взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами не встановлена. Афлазин можна застосовувати у поєднанні з антибіотиками та іншими антимікробними засобами.
Передозування
випадки отруєння препаратом внаслідок його передозування невідомі.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.