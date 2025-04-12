оскільки препарат містить лактозу, його не слід застосовувати пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактози або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Застосування препарату у І триместр вагітності можливе тільки за призначенням лікаря. Застосування препарату у період вагітності починаючи з ІІ триместру, а також у період годування грудьми не потребує додаткової консультації лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат можна застосовувати дітям віком від 6 років.