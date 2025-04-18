Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
592,05
Економія при броні: -36,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
569,96
Економія при броні: -18,74 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
572,03
Економія при броні: -20,52 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
587,17
Економія при броні: -35,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
533,50
Економія при броні: -17,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
515,20
Економія при броні: -22,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10
Економія при броні: -82,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
387,97
Економія при броні: -17,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
520,29
Економія при броні: -27,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
580,44
Економія при броні: -29,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА