Львів (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10
Економія при броні: -90,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
177,92
Економія при броні: -22,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,20
Економія при броні: -91,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
520,69
Економія при броні: -51,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
584,41
Економія при броні: -28,46 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10
Економія при броні: -90,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,00
Економія при броні: -90,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
185,51
Економія при броні: -30,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
538,60
Економія при броні: -72,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10
Економія при броні: -90,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
499,45
Економія при броні: -26,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
371,59
Економія при броні: -60,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10
Економія при броні: -90,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,20
Економія при броні: -91,00 грн