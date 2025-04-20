Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
510,84
Економія при броні: -16,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
519,21
Економія при броні: -25,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
371,03
Економія при броні: -59,67 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
486,00
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
486,00
Економія при броні: -43,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
619,60
Економія при броні: -152,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
510,84
Економія при броні: -17,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
588,24
Економія при броні: -32,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
512,92
Економія при броні: -19,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
513,41
Економія при броні: -48,71 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
540,85
Економія при броні: -18,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
591,23
Економія при броні: -36,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
576,85
Економія при броні: -21,49 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
486,00
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
576,70
Економія при броні: -21,01 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
178,55
Економія при броні: -22,88 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
486,00
Економія при броні: -20,10 грн