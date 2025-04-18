Харків (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
575,28
Економія при броні: -19,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
577,40
Економія при броні: -21,35 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
556,90
Економія при броні: -74,90 грн
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
513,12
Економія при броні: -19,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
574,33
Економія при броні: -24,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
578,83
Економія при броні: -29,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
592,36
Економія при броні: -22,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
398,35
Економія при броні: -18,60 грн