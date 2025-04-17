Київ (адресу не вказано)
Доступно в 515 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
196,17
Економія при броні: -35,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
524,55
Економія при броні: -31,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
584,34
Економія при броні: -28,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
516,09
Економія при броні: -47,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
592,80
Економія при броні: -37,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
556,90
Економія при броні: -73,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
341,05
Економія при броні: -12,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
577,73
Економія при броні: -22,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
588,23
Економія при броні: -32,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
514,70
Економія при броні: -42,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
510,84
Економія при броні: -38,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА