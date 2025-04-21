Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
551,21
Економія при броні: -27,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
519,85
Економія при броні: -26,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
514,90
Економія при броні: -21,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
512,28
Економія при броні: -18,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
534,30
Економія при броні: -61,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
518,86
Економія при броні: -25,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
516,19
Економія при броні: -55,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
580,38
Економія при броні: -24,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
526,09
Економія при броні: -32,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн