Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
519,50
Економія при броні: -25,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
340,81
Економія при броні: -20,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
580,05
Економія при броні: -24,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
556,90
Економія при броні: -91,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
561,50
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
574,25
Економія при броні: -33,17 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
385,79
Економія при броні: -25,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
552,24
Економія при броні: -26,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
536,70
Економія при броні: -71,20 грн