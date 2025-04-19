Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
517,67
Економія при броні: -24,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
516,83
Економія при броні: -23,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
353,00
Економія при броні: -24,34 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10
Економія при броні: -93,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
517,77
Економія при броні: -24,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
579,54
Економія при броні: -23,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
560,24
Економія при броні: -32,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
522,92
Економія при броні: -50,05 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
589,33
Економія при броні: -33,25 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
585,04
Економія при броні: -29,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
574,76
Економія при броні: -18,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
587,48
Економія при броні: -32,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
557,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
573,07
Економія при броні: -20,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
573,40
Економія при броні: -20,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
556,57
Економія при броні: -34,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Афлазин® капсули 200 мг блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
544,31
Економія при броні: -22,64 грн