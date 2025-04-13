Фармакодинаміка.

Основною діючою речовиною комплексного препарату є хондроїтину сульфат. Ця речовина впливає на фосфорно-кальцієвий обмін у хрящовій тканині, уповільнює резорбцію кісткової тканини, гальмує процес дегенерації хрящової тканини, перешкоджає ущільненню сполучної тканини і відіграє роль мастила суглобових поверхонь. Нормалізує продукцію суглобової рідини, покращує рухомість суглобів, бере участь у відтворенні основної речовини кісткової та хрящової тканини. При зовнішньому застосуванні препарат уповільнює прогресування остеоартрозу, зменшує запалення та біль в уражених суглобах.

Фармакокінетика.

Хондроїтину сульфат є високомолекулярним мукополісахаридом з молекулярною масою 20000 — 30000. Максимальна концентрація його в плазмі крові досягається через 3–4 години після застосування, а у синовіальній рідині — через 4–5 годин. Біодоступність — 13%. Виводиться в основному нирками впродовж 24 годин.