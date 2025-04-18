Хондрофлекс (Chondroflex)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
113,25
Економія при броні: -11,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
113,81
Економія при броні: -10,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
128,70
Економія при броні: -41,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
117,53
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
129,72
Економія при броні: -5,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
112,81
Економія при броні: -4,35 грн