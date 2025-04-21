Хондрофлекс (Chondroflex)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
114,40
Економія при броні: -15,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90
Економія при броні: -38,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
113,99
Економія при броні: -18,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
118,13
Економія при броні: -7,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
116,64
Економія при броні: -17,83 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
110,17
Економія при броні: -11,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
116,14
Економія при броні: -5,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
114,69
Економія при броні: -15,20 грн