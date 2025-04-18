Хондрофлекс (Chondroflex)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
132,60
Економія при броні: -8,27 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
114,07
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
112,02
Економія при броні: -7,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
110,72
Економія при броні: -6,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
128,60
Економія при броні: -41,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
127,65
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
111,37
Економія при броні: -6,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
114,57
Економія при броні: -6,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
108,43
Економія при броні: -13,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма