Хондрофлекс (Chondroflex)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
111,54
Економія при броні: -9,82 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
116,71
Економія при броні: -14,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
113,47
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
128,60
Економія при броні: -43,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
107,94
Економія при броні: -6,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
112,70
Економія при броні: -12,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
112,54
Економія при броні: -10,73 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
115,81
Економія при броні: -16,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
114,35
Економія при броні: -14,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
113,39
Економія при броні: -9,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
110,94
Економія при броні: -9,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
115,08
Економія при броні: -10,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
112,04
Економія при броні: -7,25 грн