ХОНДРОЇТИН СУЛЬФАТ* (CHONDROITINI SULFAS*) Діюча речовина
Стаурум Розчин для ін'єкцій, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 763,80 грн
від 74,35 грн
від 85,40 грн
від 669,40 грн
Артифлекс Хондро Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 522,57 грн
Артифлекс Хондро Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, у коробці, у коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 537,93 грн
Артрокс Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, флакон, 2 мл, № 10 Новофарм-Біосинтез
від 563,50 грн
Артеджа® ін'єкції Розчин для ін'єкцій, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Фітофарм
від 690,00 грн
від 696,20 грн
Хондроітин®-Фітофарм Емульгель для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 25 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Хондроітин®-Фітофарм Емульгель для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 40 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Артеджа® емульгель Емульгель для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 40 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності