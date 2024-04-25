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Активні речовини — “Х”ХОНДРОЇТИН СУЛЬФАТ* (CHONDROITINI SULFAS*)

ХОНДРОЇТИН СУЛЬФАТ* (CHONDROITINI SULFAS*) Діюча речовина

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Знайдено: 16 препаратів
Структум® капсули тверді, 500 мг, блістер, № 60; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Структум® Капсули тверді, 500 мг, блістер, № 60 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 946 аптеках
від 1213,47 грн
Ціни в аптеках
Стаурум розчин для ін'єкцій, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Стаурум Розчин для ін'єкцій, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 731 аптеці
від 763,80 грн
Ціни в аптеках
Хондрофлекс мазь, 50 мг/г, туба, 30 г, № 1; Тернофарм
Хондрофлекс Мазь, 50 мг/г, туба, 30 г, № 1 Тернофарм
В 698 аптеках
від 74,35 грн
Ціни в аптеках
Хондра-Сила® мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1; Фармак
Хондра-Сила® Мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1 Фармак
В 614 аптеках
від 85,40 грн
Ціни в аптеках
Хондросат розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Стада
Хондросат Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Стада
В 434 аптеках
від 350,00 грн
Ціни в аптеках
Хітарт розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, флакон, 2 мл, № 10; Астрафарм
Хітарт Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, флакон, 2 мл, № 10 Астрафарм
В 294 аптеках
від 669,40 грн
Ціни в аптеках
Артифлекс Хондро розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Артифлекс Хондро Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 276 аптеках
від 522,57 грн
Ціни в аптеках
Артифлекс Хондро розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, у коробці, у коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Артифлекс Хондро Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, у коробці, у коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 160 аптеках
від 537,93 грн
Ціни в аптеках
Артрокс розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, флакон, 2 мл, № 10; Новофарм-Біосинтез
Артрокс Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, флакон, 2 мл, № 10 Новофарм-Біосинтез
В 128 аптеках
від 563,50 грн
Ціни в аптеках
Артеджа® ін'єкції розчин для ін'єкцій, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; Фітофарм
Артеджа® ін'єкції Розчин для ін'єкцій, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Фітофарм
В 71 аптеці
від 690,00 грн
Ціни в аптеках
Мукосат Neo розчин для ін'єкцій, 200 мг, ампула, 2 мл, № 10; Бєлмедпрепарати
Мукосат Neo Розчин для ін'єкцій, 200 мг, ампула, 2 мл, № 10 Бєлмедпрепарати
В 1 аптеці інших міст
від 696,20 грн
Ціни в інших містах
Хондроітин®-Фітофарм емульгель для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 25 г, № 1; Фітофарм
Хондроітин®-Фітофарм Емульгель для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 25 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Хондроітин®-Фітофарм емульгель для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 40 г, № 1; Фітофарм
Хондроітин®-Фітофарм Емульгель для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 40 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Хондроїтинова мазь мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Хондроїтинова мазь Мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Артрида® розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Фармліга
Артрида® Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Фармліга
Немає в наявності
Артеджа® емульгель емульгель для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 40 г, № 1; Фітофарм
Артеджа® емульгель Емульгель для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 40 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності