Хондрофлекс (Chondroflex)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
114,66
Економія при броні: -16,85 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
116,41
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
118,56
Економія при броні: -5,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
105,20
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
118,74
Економія при броні: -4,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
117,43
Економія при броні: -18,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
116,23
Економія при броні: -17,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
113,20
Економія при броні: -14,08 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
114,23
Економія при броні: -15,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма