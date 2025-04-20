Хондрофлекс (Chondroflex)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
110,42
Економія при броні: -5,88 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
115,27
Економія при броні: -20,11 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
110,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
110,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
128,60
Економія при броні: -42,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
116,28
Економія при броні: -3,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
105,40
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
116,09
Економія при броні: -11,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
128,94
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн