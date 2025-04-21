Хондрофлекс (Chondroflex)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
114,70
Економія при броні: -19,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
112,37
Економія при броні: -17,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
111,30
Економія при броні: -16,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
113,21
Економія при броні: -18,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90
Економія при броні: -35,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
102,34
Економія при броні: -15,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
113,72
Економія при броні: -14,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн