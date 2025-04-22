Хондрофлекс (Chondroflex)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
103,00
Економія при броні: -12,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
116,09
Економія при броні: -17,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
108,14
Економія при броні: -18,07 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
115,37
Економія при броні: -16,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90
Економія при броні: -36,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юніфарма
125,90 грн