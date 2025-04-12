Фармакодинаміка.

Адвантан® при місцевому застосуванні пригнічує запальні та алергічні реакції шкіри, а також реакції, пов’язані з гіперпроліферацією клітин, що сприяє усуненню як об’єктивних симптомів (еритема, набряк, мацерація), так і суб’єктивних скарг (свербіж, печіння, біль).

Відомо, що метилпреднізолон зв’язується з внутрішньоклітинними глюкокортикоїдними рецепторами. Це було чітко продемонстровано на прикладі його основного метаболіту — 6α-метилпреднізолону-17-пропіонату, який утворюється після розщеплення у шкірі.

Зв’язування стероїд-рецепторного комплексу із певними ділянками молекули ДНК ініціює ряд біологічних ефектів.

Зв’язування стероїд-рецепторного комплексу призводить до індукції синтезу макрокортину. Макрокортин інгібує вивільнення арахідонової кислоти і таким чином пригнічує утворення медіаторів запалення, таких як простагландини та лейкотрієни.

Імуносупресивну дію глюкокортикостероїдів можна пояснити інгібуванням синтезу цитокінів та антимітотичним ефектом, який поки що недостатньо вивчений.

Інгібування синтезу вазодилатаційних простагландинів або потенціювання вазоконстрикторного ефекту адреналіну зумовлює вазоконстрикторну активність глюкокортикостероїдів.

Фармакокінетика.

Метилпреднізолону ацепонат гідролізується в епідермісі та в дермі до 6a-метилпреднізолону-17-пропіонату, свого основного метаболіту, який міцніше зв’язується з рецепторами кортикостероїдів, ніж початковий продукт, — чітка ознака шкірної «біоактивації».

Відсоток та обсяг черезшкірної абсорбції місцевого кортикостероїду залежать від ряду факторів, таких як хімічна структура сполуки, допоміжних речовин, концентрація сполуки в основі, умови дії (площа обробленої поверхні, тривалість дії, відкритий або оклюзивний спосіб лікування) та характеристики шкіри (вид та ступінь тяжкості захворювання, анатомічна локалізація тощо).

Черезшкірну абсорбцію метилпреднізолону ацепонату у формі крему, мазі та жирної мазі досліджували за участю здорових добровольців. Черезшкірна абсорбція після застосування жирної мазі Адвантан® без оклюзійних пов’язок (20 г двічі на добу) протягом 5 днів становила приблизно 0,35%, що відповідає системному кортикостероїдному навантаженню на рівні 4 мкг/кг/добу.

При використанні оклюзійних пов’язок і нанесенні 15 г крему Адвантан® двічі на добу протягом 7 днів середня черезшкірна абсорбція становила близько 2,5%, що приблизно відповідає системному кортикостероїдному навантаженню 10 мкг/кг/добу. Черезшкірна абсорбція метилпреднізолону ацепонату через шкіру, яка була пошкоджена з експериментальною метою шляхом видалення рогового шару епідермісу, виявилася значно вищою. У дорослих, хворих на псоріаз, та у пацієнтів з атопією черезшкірна абсорбція метилпреднізолону ацепонату у формі мазі жирної становила приблизно 2,5%.

Черезшкірну абсорбцію метилпреднізолону ацепонату досліджували у здорових добровольців після одноразового застосування ≤5 мл 0,1% нашкірного розчину Адвантан® і у пацієнтів із псоріазом шкіри волосистої частини голови після застосування 1 раз на добу протягом 4 тижнів.

В жодному з цих досліджень не було виявлено системного впливу лікарського засобу. Враховуючи межі кількісного визначення, було встановлено, що черезшкірна абсорбція метилпреднізолону ацепонату після нанесення 0,1% нашкірного розчину Адвантан на шкіру волосистої частини голови становить менше 10%, що відповідає кортикостероїдному навантаженню менше 4–7 мкг/кг/добу.

Після потрапляння до кровотоку основний продукт гідролізу метилпреднізолону ацепонату, 6a-метилпреднізолон-17-пропіонат, швидко зв’язується з глюкуроновою кислотою і таким чином інактивується.

Метаболіти метилпреднізолону ацепонату (основний метаболіт: 6a-метилпреднізолон-17-пропіонат-21-глюкоронід) виводяться з організму головним чином із сечею, період напіввиведення становить приблизно 16 годин. Після внутрішньовенного застосування повне виведення через сечу та випорожнення відбувається протягом 7 днів. Акумуляції в організмі діючої речовини або метаболітів не спостерігається.