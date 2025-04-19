Львів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
594,17
Економія при броні: -95,46 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -101,80 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,10
Економія при броні: -54,30 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
586,97
Економія при броні: -90,48 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
562,77
Економія при броні: -51,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
586,58
Економія при броні: -90,84 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,10
Економія при броні: -54,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -101,80 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,10
Економія при броні: -54,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -101,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -101,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
522,80
Економія при броні: -19,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -101,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
587,98
Економія при броні: -92,36 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
564,60
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
590,32
Економія при броні: -94,52 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -101,80 грн