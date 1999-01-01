Київ
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C14

Метилпреднізолону ацепонат

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A CАктивні кортикостероїди (група III)
D07A C14Метилпреднізолону ацепонат
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Адвантан®
Адвантан®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
від 430,79 грн
в 622 аптеках
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Стерокорт®
Стерокорт®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Фітофарм
від 239,45 грн
в 620 аптеках
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Адвантан®
Адвантан®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
від 430,95 грн
в 518 аптеках
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Метизолон
Метизолон
Крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
від 159,00 грн
в 334 аптеках
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