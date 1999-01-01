Київ
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C14
Метилпреднізолону ацепонат
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A C
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C14
Метилпреднізолону ацепонат
Сортування:
По популярності
Фільтр
Адвантан®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
від
430,79
грн
в 622 аптеках
Знайти в аптеках
Стерокорт®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Фітофарм
від
239,45
грн
в 620 аптеках
Знайти в аптеках
Адвантан®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
від
430,95
грн
в 518 аптеках
Знайти в аптеках
Метизолон
Крем для зовнішнього застосування 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
від
159,00
грн
в 334 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
крем
крем д/зовн. застос.
мазь
Дозування
0.1 %
1 мг/г
Виробник
Корпорація Здоров'я
ЛЕО Фарма
Фітофарм
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню