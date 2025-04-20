Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
538,70
Економія при броні: -43,08 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
561,16
Економія при броні: -53,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
526,00
Економія при броні: -55,00 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
526,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
526,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
583,70
Економія при броні: -80,70 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,10
Економія при броні: -49,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
533,54
Економія при броні: -18,47 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
575,87
Економія при броні: -19,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
527,18
Економія при броні: -32,03 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
566,46
Економія при броні: -59,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
578,21
Економія при броні: -84,00 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
555,30
Економія при броні: -48,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
578,77
Економія при броні: -83,66 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
554,90
Економія при броні: -43,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
577,99
Економія при броні: -82,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
569,78
Економія при броні: -63,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
526,00
Економія при броні: -50,00 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
526,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
546,82
Економія при броні: -51,34 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
555,22
Економія при броні: -49,14 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
554,80
Економія при броні: -21,04 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
564,69
Економія при броні: -58,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
560,51
Економія при броні: -48,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма