Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
562,77
Економія при броні: -87,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
526,00
Економія при броні: -50,00 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
526,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
587,19
Економія при броні: -49,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
524,44
Економія при броні: -63,39 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
583,06
Економія при броні: -107,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
551,05
Економія при броні: -52,74 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
574,75
Економія при броні: -74,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
561,22
Економія при броні: -63,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,30
Економія при броні: -57,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
557,63
Економія при броні: -59,49 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
581,61
Економія при броні: -83,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
571,11
Економія при броні: -59,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
516,90
Економія при броні: -16,90 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
526,60
Економія при броні: -25,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
570,47
Економія при броні: -58,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
590,32
Економія при броні: -109,42 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
565,98
Економія при броні: -54,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
576,50
Економія при броні: -95,10 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
571,17
Економія при броні: -59,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
526,00
Економія при броні: -55,00 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
526,00
Економія при броні: -55,00 грн