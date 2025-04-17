Київ (адресу не вказано)
Доступно в 635 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,10
Економія при броні: -33,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,12
Економія при броні: -84,83 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -129,41 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -129,41 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -66,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
591,32
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -129,41 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
564,60
Економія при броні: -60,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
586,75
Економія при броні: -90,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,10
Економія при броні: -33,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
581,78
Економія при броні: -87,94 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
561,96
Економія при броні: -68,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
595,45
Економія при броні: -101,40 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
570,90
Економія при броні: -75,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,12
Економія при броні: -16,74 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
580,45
Економія при броні: -17,41 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -129,41 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,77
Економія при броні: -129,48 грн