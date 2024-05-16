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Активні речовини — “М”МЕТИЛПРЕДНІЗОЛОНУ АЦЕПОНАТ (METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS)

МЕТИЛПРЕДНІЗОЛОНУ АЦЕПОНАТ (METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Адвантан® мазь, 0,1 %, туба, 15 г, № 1; ЛЕО Фарма
Адвантан® Мазь, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 ЛЕО Фарма
В 701 аптеці
від 239,45 грн
Ціни в аптеках
Адвантан® крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1; ЛЕО Фарма
Адвантан® Крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 ЛЕО Фарма
В 569 аптеках
від 390,10 грн
Ціни в аптеках
Метизолон крем для зовнішнього застосування, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Метизолон Крем для зовнішнього застосування, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 82 аптеках
від 120,64 грн
Ціни в аптеках
Стерокорт® крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1; Фітофарм
Стерокорт® Крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці
від 293,00 грн
Ціни в аптеках