Активні речовини — “М”МЕТИЛПРЕДНІЗОЛОНУ АЦЕПОНАТ (METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS) МЕТИЛПРЕДНІЗОЛОНУ АЦЕПОНАТ (METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Адвантан® Мазь, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 ЛЕО Фарма В 701 аптеці від 239,45 грн Ціни в аптеках Адвантан® Крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 ЛЕО Фарма В 569 аптеках від 390,10 грн Ціни в аптеках Метизолон Крем для зовнішнього застосування, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я В 82 аптеках від 120,64 грн Ціни в аптеках Стерокорт® Крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 Фітофарм В 1 аптеці від 293,00 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять МЕТИЛПРЕДНІЗОЛОНУ АЦЕПОНАТ