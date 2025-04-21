Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
587,19
Економія при броні: -88,92 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
562,98
Економія при броні: -64,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -79,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
586,02
Економія при броні: -87,80 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
561,86
Економія при броні: -63,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,10
Економія при броні: -49,20 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
583,70
Економія при броні: -60,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -79,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -79,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
580,44
Економія при броні: -82,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -79,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
560,79
Економія при броні: -62,64 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
584,91
Економія при броні: -86,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
563,11
Економія при броні: -64,96 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
544,34
Економія при броні: -45,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,70
Економія при броні: -55,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
593,05
Економія при броні: -94,45 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
568,60
Економія при броні: -65,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -79,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма