Харків (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
579,44
Економія при броні: -67,92 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
556,32
Економія при броні: -36,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -69,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -69,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
578,43
Економія при броні: -66,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
583,23
Економія при броні: -27,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма