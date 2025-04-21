Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
561,48
Економія при броні: -54,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,10
Економія при броні: -50,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
580,67
Економія при броні: -73,43 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
542,24
Економія при броні: -34,51 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
594,45
Економія при броні: -86,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
540,40
Економія при броні: -33,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
567,80
Економія при броні: -62,89 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
592,22
Економія при броні: -80,70 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,33
Економія при броні: -94,38 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
572,24
Економія при броні: -67,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
585,80
Економія при броні: -87,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,10
Економія при броні: -50,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
587,14
Економія при броні: -82,45 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
562,93
Економія при броні: -57,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
553,08
Економія при броні: -19,52 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
576,87
Економія при броні: -20,01 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
595,17
Економія при броні: -96,55 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
570,63
Економія при броні: -65,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -65,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма