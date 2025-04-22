Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
580,45
Економія при броні: -17,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,10
Економія при броні: -49,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
568,12
Економія при броні: -56,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
594,28
Економія при броні: -37,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
558,10
Економія при броні: -49,20 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
583,70
Економія при броні: -74,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
585,85
Економія при броні: -89,01 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
561,70
Економія при броні: -50,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
576,37
Економія при броні: -79,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
556,67
Економія при броні: -45,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -93,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
568,06
Економія при броні: -60,91 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
592,50
Економія при броні: -84,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
566,57
Економія при броні: -33,09 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
590,93
Економія при броні: -34,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
555,54
Економія при броні: -21,64 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
602,70
Економія при броні: -93,80 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
522,80
Економія при броні: -13,90 грн