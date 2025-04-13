Флеботон гель (Phleboton gel)
Флеботон гель інструкція із застосування
Склад
Троксерутин - 2 %
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Флеботон — капіляротонізуючий та венотонізуючий засіб. Виявляє протизапальну та антиоксидантну дію, пригнічує гіалуронідазу. Запобігає окисненню гіалуронової, аскорбінової кислоти та адреналіну, пригнічує ПОЛ. Троксерутин зменшує проникність і ламкість капілярів і запобігає пошкодженню базальної мембрани ендотеліальних клітин і, крім цього, виявляє мембраностабілізуючу, антигеморагічну, детоксичну, антиалергічну, венотонізуючу дію. Зменшує набряк, покращує трофіку та зменшує вираженість інших симптомів, пов’язаних із венозною недостатністю або порушенням відтоку лімфатичної рідини.
Фармакокінетика. Лікарська форма препарату Флеботон (гель) забезпечує повну абсорбцію активної речовини через роговий шар епідермісу (stratum corneum) і проникнення у кровоносні судини у підшкірній тканині. Його рН відповідає величині рН шкіри, у результаті цього він не чинить місцевої подразнювальної та сенсибілізуючої дії. Оскільки гель має водну основу, він не порушує фізіологічних властивостей шкіри.
Показання Флеботон гель
симптоматичне лікування:
- - передварикозний та варикозний синдром;
- - поверхневий тромбофлебіт, флебіт та післяфлебітні стани;
- - хронічна венозна недостатність;
- - набряки та біль при травмах і варикозних венах.
Застосування Флеботон гель
застосовувати місцево, наносити на шкіру.
Гель наносити вранці та ввечері, обережно втираючи в уражені ділянки шкіри легкими масажними рухами. Якщо необхідно, гель можна застосовувати і під пов’язку, і під компресійні панчохи.
Дозування і тривалість лікування визначає лікар індивідуально, зважаючи на тяжкість і перебіг захворювання.
У складних випадках рекомендується комбінована терапія із застосуванням троксерутину в капсулах.
Діти. Немає протипоказань щодо застосування препарату у дітей.
Протипоказання
підвищена чутливість до троксерутину або до будь-якої допоміжної речовини.
Гель не слід наносити на слизову оболонку, відкриті рани та екзематозні ділянки шкіри.
Побічна дія
вкрай рідко можуть виникати реакції гіперчутливості, в тому числі подразнення шкіри, почервоніння, свербіж, шкірні висипи, дерматит, ангіоневротичний набряк. Зазвичай симптоми зникають після припинення прийому препарату.
Особливості застосування
тривале застосування може спричинити гіперчутливість! Бензалконію хлорид може спричинити шкірні реакції.
Хворим із вираженими порушеннями функції нирок не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу.
Якщо при застосуванні препарату вираженість симптомів захворювання не зменшується, слід звернутися до лікаря.
Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Клінічних даних щодо застосування препарату у вагітних і жінок, які годують грудьми, немає. Тому застосування допустиме лише за призначенням лікаря, який визначить співвідношення користь для жінки/ризик для плода (дитини).
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
посилює капіляропротекторну дію аскорбінової кислоти.
Передозування
немає даних про передозування при місцевому застосуванні препарату. При випадковому прийомі лікарського засобу всередину у великій кількості необхідно застосовувати загальні заходи для виведення препарату та проводити симптоматичне лікування за необхідності.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Термін придатності після розкриття туби — 1 міс.