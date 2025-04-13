тривале застосування може спричинити гіперчутливість! Бензалконію хлорид може спричинити шкірні реакції.

Хворим із вираженими порушеннями функції нирок не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу.

Якщо при застосуванні препарату вираженість симптомів захворювання не зменшується, слід звернутися до лікаря.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Клінічних даних щодо застосування препарату у вагітних і жінок, які годують грудьми, немає. Тому застосування допустиме лише за призначенням лікаря, який визначить співвідношення користь для жінки/ризик для плода (дитини).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи іншими механізмами. Не впливає.