Флеботон гель (Phleboton gel)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
224,06
Економія при броні: -22,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
246,43
Економія при броні: -15,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
184,78
Економія при броні: -28,39 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
194,75
Економія при броні: -38,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
188,33
Економія при броні: -31,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
199,62
Економія при броні: -42,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн