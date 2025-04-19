Флеботон гель (Phleboton gel)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 200 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
214,73
Економія при броні: -71,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
176,13
Економія при броні: -54,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
218,46
Економія при броні: -13,62 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
219,70
Економія при броні: -50,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
173,02
Економія при броні: -18,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
221,78
Економія при броні: -20,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
193,81
Економія при броні: -39,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
217,76
Економія при броні: -63,04 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
170,29
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
226,35
Економія при броні: -66,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
220,15
Економія при броні: -60,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
174,21
Економія при броні: -19,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
218,76
Економія при броні: -29,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
219,70
Економія при броні: -18,62 грн