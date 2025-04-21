Флеботон гель (Phleboton gel)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
153,23
Економія при броні: -12,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
210,93
Економія при броні: -69,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
176,55
Економія при броні: -34,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
216,50
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
193,33
Економія при броні: -22,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
198,46
Економія при броні: -38,93 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
173,28
Економія при броні: -44,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
179,64
Економія при броні: -8,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
199,68
Економія при броні: -9,91 грн