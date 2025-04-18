Флеботон гель (Phleboton gel)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 597 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
195,81
Економія при броні: -11,03 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
226,50
Економія при броні: -48,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
185,06
Економія при броні: -55,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
199,55
Економія при броні: -42,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
165,31
Економія при броні: -6,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма