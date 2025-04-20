Флеботон гель (Phleboton gel)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
158,84
Економія при броні: -15,56 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
177,84
Економія при броні: -23,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
183,90
Економія при броні: -40,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
190,45
Економія при броні: -36,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
184,62
Економія при броні: -30,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
206,38
Економія при броні: -52,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
187,88
Економія при броні: -39,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
187,67
Економія при броні: -39,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
186,19
Економія при броні: -37,79 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
233,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
199,64
Економія при броні: -47,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма