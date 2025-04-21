Флеботон гель (Phleboton gel)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
212,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
212,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
196,39
Економія при броні: -44,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
212,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
212,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
212,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
182,14
Економія при броні: -30,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
212,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
189,72
Економія при броні: -47,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
183,53
Економія при броні: -41,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
172,31
Економія при броні: -30,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
191,30
Економія при броні: -65,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
212,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
212,10 грн