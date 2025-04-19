Флеботон гель (Phleboton gel)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
202,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
237,70
Економія при броні: -68,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
202,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
158,73
Економія при броні: -19,24 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
171,50
Економія при броні: -2,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
172,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
171,50
Економія при броні: -2,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
202,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
202,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
159,67
Економія при броні: -8,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
190,80
Економія при броні: -21,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
171,50
Економія при броні: -2,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
202,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
180,13
Економія при броні: -9,86 грн