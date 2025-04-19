Флеботон гель (Phleboton gel)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
187,70
Економія при броні: -42,33 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
193,96
Економія при броні: -35,36 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
156,15
Економія при броні: -10,57 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
168,61
Економія при броні: -10,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
177,91
Економія при броні: -47,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма