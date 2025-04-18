Флеботон гель (Phleboton gel)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
188,06
Економія при броні: -41,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
213,91
Економія при броні: -70,43 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
212,91
Економія при броні: -10,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
191,85
Економія при броні: -11,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
205,41
Економія при броні: -25,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
194,89
Економія при броні: -33,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
232,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Софарма