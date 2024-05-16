Азакс® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер, №3 - Киев (91283) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 22 аптеках
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Киев, ул. Крещатик, 13
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Мед-сервис
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Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
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Киев, просп. Лобановского, 35
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Киев, бульв. Чоколовский, 6
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Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
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Киев, ул. Телиги Елены, 17
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Киев, ул. Дорогожицкая, 17
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Киев, ул. Ивашкевича Ярослава, 4
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Киев, ул. Вышгородская, 45
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Киев, ул. Стеценко, 5
Фармация
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Киев, просп. Берестейский, 104
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Киев, просп. Берестейский, 106/2
Подорожник
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Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Подорожник
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Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Подорожник
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Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Аптека бам
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Киев, просп. Красной Калины, 60/10
Подорожник
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Киев, просп. Бажана Николая, 38
Подорожник
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Киев, просп. Берестейский, 136