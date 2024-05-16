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Азакс® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер, №3 - Киев (91283) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
305,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
305,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
305,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
286,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (2)
312,26
Экономия: -32,96 грн
279,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (4)
328,82
Экономия: -49,52 грн
279,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (4)
324,80
Экономия: -45,50 грн
279,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (1)
305,44
Экономия: -26,14 грн
279,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (3)
322,94
Экономия: -43,64 грн
279,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ивашкевича Ярослава, 4
Всего: упаковка (2)
315,42
Экономия: -36,12 грн
279,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 45
Всего: упаковка (2)
322,52
Экономия: -43,22 грн
279,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Стеценко, 5
Всего: упаковка (2)
311,99
Экономия: -32,69 грн
279,30 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (1)
309,90
Экономия: -54,10 грн
255,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 106/2
Всего: упаковка (3)
319,02
Экономия: -39,72 грн
279,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (3)
311,34
Экономия: -32,04 грн
279,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
312,22
Экономия: -32,92 грн
279,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (1)
305,44
Экономия: -26,14 грн
279,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
Всего: упаковка (2)
323,99
Экономия: -44,69 грн
279,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 38
Всего: упаковка (1)
279,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
323,88
Экономия: -44,58 грн
279,30 грн